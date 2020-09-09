Глава Пентагона Марк Эспер назвал Китай и Россию главными соперниками США
Россия и мир
Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США, сообщает РИА Новости. «Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников», — говорится в его речи, текст которой опубликован на сайте военного ведомства.
Также, по его мнению, «ревизионистские державы используют хищнические экономические методы, ведут подрывную политическую деятельность и применяют военную силу, чтобы изменить баланс сил в свою пользу, зачастую за счет других», передает ren.tv.
Также, по его мнению, «ревизионистские державы используют хищнические экономические методы, ведут подрывную политическую деятельность и применяют военную силу, чтобы изменить баланс сил в свою пользу, зачастую за счет других», передает ren.tv.
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