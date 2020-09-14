По обвинению в растрате задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

© Вечерние ведомости

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Уголовное дело расследует Следственный комитет России.Как сообщает «МК», в основу уголовного дела легли материалы нескольких проверок, в том числе Счетной палаты. По версии следствия, с мая 2014-го по июль 2017 года аналитиками комплексной научной группы были оформлены шесть человек и еще один — на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату согласно табелям. Сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.При этом люди, знакомые с ситуацией, считают, что обвинение во многом голословно. Многие из упомянутых работников на самом деле выполняли свои обязанности, и недочеты, выявленные Счетной палатой, носили скорее технический характер.67-летний Александр Кравцов является заслуженным тренером России. Одной из его подопечных была известная лыжница Лариса Лазутина.