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Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Цены установлены на уровне $399,99 и $499,99 в зависимости от комплектации, пишет Reuters. В России стоимость приставки с приводом Blu-ray составит 46 999 рублей. «Цифровая» версия обойдется в 37 999 рублейОфициальное начало продаж Sony PlayStation 5 запланировано на 12 ноября. В этот день консоль поступит в продажу в таких странах, как США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. В других странах мира начало продаж запланировано на 19 ноября.