Польша добивается ареста смоленских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 в 2010 году
Россия и мир
Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году, передает РИА «Новости».
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик, россиян обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.
Самолёт президента Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик, россиян обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.
Самолёт президента Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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