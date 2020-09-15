Польша добивается ареста смоленских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 в 2010 году

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Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году, передает РИА «Новости».Как сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик, россиян обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.Самолёт президента Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.