Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля из-за сломанного бассейна

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Турецкий отель города Белек «взял в заложники» сына художника Никаса Сафронова Луку Затравкина, требуя компенсировать затраты за ремонт сломанного бассейна, передает MK.ru.Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. Отмечается, что пианиста пытаются взыскать ущерб за сломанный детский бассейн, куда 250-килограммовый музыкант прыгнул с разбега несколько дней назад. По информации издания «Собеседник», руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов.Никас Сафронов также рассказал, что его сын уже восстанавливается после травм, хотя ноги у него еще в синяках. Сафронов добавил, что денег сыну не даст. Раз он нашел средства на отдых в дорогой гостинице, найдет и на возвращение домой, рассудил художник.