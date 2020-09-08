Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля из-за сломанного бассейна
Россия и мир
Турецкий отель города Белек «взял в заложники» сына художника Никаса Сафронова Луку Затравкина, требуя компенсировать затраты за ремонт сломанного бассейна, передает MK.ru.
Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. Отмечается, что пианиста пытаются взыскать ущерб за сломанный детский бассейн, куда 250-килограммовый музыкант прыгнул с разбега несколько дней назад. По информации издания «Собеседник», руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов.
Никас Сафронов также рассказал, что его сын уже восстанавливается после травм, хотя ноги у него еще в синяках. Сафронов добавил, что денег сыну не даст. Раз он нашел средства на отдых в дорогой гостинице, найдет и на возвращение домой, рассудил художник.
Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. Отмечается, что пианиста пытаются взыскать ущерб за сломанный детский бассейн, куда 250-килограммовый музыкант прыгнул с разбега несколько дней назад. По информации издания «Собеседник», руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов.
Никас Сафронов также рассказал, что его сын уже восстанавливается после травм, хотя ноги у него еще в синяках. Сафронов добавил, что денег сыну не даст. Раз он нашел средства на отдых в дорогой гостинице, найдет и на возвращение домой, рассудил художник.
В Нижнем Тагиле спасатели достали пенсионерку из болота в лесу
07 сентября 2020
07 сентября 2020
Пропавшего 17 дней назад подростка нашли в Екатеринбурге
16 сентября 2020
16 сентября 2020
На улицы Екатеринбурга выйдет изумрудно-золотой трамвай
15 сентября 2020
15 сентября 2020
1 комментарий