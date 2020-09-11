Шойгу приехал в Белоруссию для обсуждения военного сотрудничества Москвы и Минска
Россия и мир
В Минск с визитом прибыл министр обороны России Шойгу. Российская делегация будет обсуждать военное сотрудничество Москвы и Минска. Днем ранее в Белоруссию прибыли российские десантники для участия в учениях «Славянское братство-2020», отмечает РБК.
Как напоминает «Интерфакс», 14 сентября Путин, принимавший в тот день Лукашенко в Сочи, заявил, что страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств.
Как напоминает «Интерфакс», 14 сентября Путин, принимавший в тот день Лукашенко в Сочи, заявил, что страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств.
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