В Кремле прокомментировали обещание Тихановской обеспечить Лукашенко безопасность

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Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал гарантию безопасности для Лукашенко, которую ему пообещала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае если он добровольно уйдет в отставку.«Мы бы никак не хотели на это реагировать», - заявил Песков, заявив, что по мнению Кремля, Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. «Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране», - добавил пресс-секретарь Путина.Ранее в среду Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если добровольно откажется от занимаемой должности, напоминает lenta.ru.