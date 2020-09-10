Ассоциация телевизионных критиков США назвала «Хранителей» лучшим сериалом года

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Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения, передает Deadline.Победителем сразу в 4-х номинациях стал проект «Хранители», в том числе его назвали лучшим в текущем году. Кроме того, сериал победил в номинациях — «Выдающийся телефильм или мини-сериал», «Выдающийся новый сериал» и «Выдающаяся роль в драматическом сериале», которую завоевала Реджина Кинг.В номинации «Выдающийся драматический сериал» лучшим также оказался проект НВО «Наследники».В конкурсе, который в этом году проходил в режиме онлайн, также приняли участие проекты «Лучше звоните Солу», «Невероятное», «Наследники», «Миссис Америка», «Корона», «Поза», «Эйфория», «Белая ворона», «Великая» и другие.