Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на Емельяна Гебрева

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Прокуратура Болгарии назвала имена трех граждан России, подозреваемых в покушении на убийство нескольких граждан республики в 2015 году, которых, предположительно, пытались отравить.Как говорится в заявлении на сайте ведомства, по запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан РФ были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Отмечается, что они якобы используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков - Egor Gordienko, Сергей Федотов - Denis Sergeev, Сергей Павлов - Sergey Lyutenko, передает MK.ru. Кроме того, следствие установило, что веществом, которое использовали для отравления, было фосфорорганическое соединение хлорпирифос.Как напоминает lenta.ru, 28 апреля 2015 года в Болгарии совершили покушение на бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании: их пытались отравить неопознанным веществом.