Новый адвокат Михаила Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

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Стало известно, кто будет представлять интересы Михаила Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Как сообщает MK.ru, это адвокат Роман Филиппов. Как сообщает Telegram-канал Life Shot он является чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.Роман Филиппов зарегистрирован в Адвокатской палате Москвы. Он специализируется как на уголовных, так и на гражданских делах.Напомним, на прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.