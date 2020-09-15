Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных сферах
Россия и мир
Правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией в разных сферах, включая заключение мирного договора, сообщили в японском МИД после смены кабинета министров в этой стране, передает MK.ru.
Ранее в среду стало известно, что правительство премьера Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Есихидэ Суга. Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги продолжит свою работу, сообщает iz.ru.
Ранее в среду стало известно, что правительство премьера Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Есихидэ Суга. Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги продолжит свою работу, сообщает iz.ru.
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