В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет с американским регистрационным номером

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Военнослужащие Венесуэлы сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль в Twitter.Он уточнил, что самолет вторгся в воздушное пространство страны в штате Сулия, пишет РИА Новости. Министр также опубликовал в своем Twitter фотографии сбитого воздушного судна.