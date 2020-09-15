В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет с американским регистрационным номером
Россия и мир
Военнослужащие Венесуэлы сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль в Twitter.
Он уточнил, что самолет вторгся в воздушное пространство страны в штате Сулия, пишет РИА Новости. Министр также опубликовал в своем Twitter фотографии сбитого воздушного судна.
Он уточнил, что самолет вторгся в воздушное пространство страны в штате Сулия, пишет РИА Новости. Министр также опубликовал в своем Twitter фотографии сбитого воздушного судна.
В Кольцово отремонтируют самолет, совершивший аварийную посадку
15 сентября 2020
15 сентября 2020
В Екатеринбурге приземлился самолет с отказавшим двигателем
13 сентября 2020
13 сентября 2020