Власти РФ собираются в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%
Россия и мир
Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, передает РБК. Документ Минфина был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.
«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — заявил РБК представитель Минфина.
Между тем, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин заявил, что такое увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку.
«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — заявил РБК представитель Минфина.
Между тем, руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин заявил, что такое увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку.
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