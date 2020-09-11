Власти Евросоюза отказали Лукашенко в признании легитимности

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Евросоюз отказал Лукашенко в признании легитимности. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости. По его словам, страны Евросоюза уверены, что выборы в Белоруссии сопровождались мошенничеством, а президент избран незаконно.Отмечается, что ЕС намерен ввести санкции до Европейского совета 24–25 сентября. По словам Борреля, «они направлены на большое количество ответственных за репрессии». Также ЕС переоценит отношения с Белоруссией и заморозит отношения с Минском в определенных секторах.