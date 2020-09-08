Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней

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Переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней, об этом свидетельствуют зарубежные наблюдения, сообщила глава Роспотребнадзора Попова.«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — пояснила Попова.Кроме того, она добавила, что сейчас до конца не ясны отдаленные последствия перенесенной инфекции для организма, а также на какой срок формируется иммунитет.