Глава Минздрава рассказал о побочных эффектах у части привитых от COVID-19 добровольцев

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Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что в России в рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции привились более 300 человек, передает РИА «Новости».По его словам, примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.Министр также рассказал, что первая партия вакцины от коронавируса уже доставляется во все регионы в России. Раньше других препарат получат медики, учителя и работники других профессий, чья работа связана с общением с людьми, сообщает lenta.ru.