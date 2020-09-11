В России выявлено еще 5 529 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России подтвердили еще 5 529 случаев новой коронавирусной инфекцией, из них 1 245 (22,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 073 849 заболевших.Из больниц по выздоровлению выписано еще 5 605 человек. Всего в стране врачи вылечили уже 884 305 пациентов.З сутки зафиксировано 150 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 785 человек.