В России выявлено еще 5 529 случаев коронавируса
Россия и мир
Фото: doktor-a.com
В России подтвердили еще 5 529 случаев новой коронавирусной инфекцией, из них 1 245 (22,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 073 849 заболевших.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 5 605 человек. Всего в стране врачи вылечили уже 884 305 пациентов.
З сутки зафиксировано 150 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 785 человек.
В России выявлено еще 5 529 случаев коронавируса
Из больниц по выздоровлению выписано еще 5 605 человек. Всего в стране врачи вылечили уже 884 305 пациентов.
З сутки зафиксировано 150 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 18 785 человек.
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