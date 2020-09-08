Некоторые депутаты Госдумы испытают на себе российскую вакцину от коронавируса
Россия и мир
Депутаты Госдумы испытают российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил председатель палаты Володин в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование. Со своей стороны, планирую в будущем также пройти вакцинирование», - заявил он.
Напомним, в начале сентября вакцинацию от COVID-19 уже прошли министр обороны России Шойгу, мэр Москвы Собянин и лидер ЛДПР Жириновский.
«Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование. Со своей стороны, планирую в будущем также пройти вакцинирование», - заявил он.
Напомним, в начале сентября вакцинацию от COVID-19 уже прошли министр обороны России Шойгу, мэр Москвы Собянин и лидер ЛДПР Жириновский.
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