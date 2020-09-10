В Киевской области произошёл взрыв на газопроводе высокого давления

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В Киевской области в районе населённого пункта Чабаны произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, с помощью которого качается газ в европейские страны, передает russian.rt.com.Данных о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли аварийные службы для перекрытия газоснабжения. Согласно данным портала Gordon.ua, в близлежащих населенных пунктах из-за аварии отключили электричество.