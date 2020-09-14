Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях
Россия и мир
Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), действовавший в рамках МЧС. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Причиной этого, является переход на новую организационно-штатную структуру.
Напомним, НЦУКС МЧС РФ был создан в 2008 году. В прошлом году структура была ликвидирована как самостоятельное юрлицо, а в июне этого года стала структурным подразделением МЧС России.
Напомним, НЦУКС МЧС РФ был создан в 2008 году. В прошлом году структура была ликвидирована как самостоятельное юрлицо, а в июне этого года стала структурным подразделением МЧС России.
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