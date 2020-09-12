Трамп пообещал ответить на возможную атаку Ирана в тысячу раз масштабнее
Россия и мир
Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение со стороны Ирана. Таким образом Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что иранская сторона якобы может готовить «убийство или другое нападение на США» из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани в январе при ракетном ударе со стороны Соединённых Штатов, передает russian.rt.com.
Напомним, на днях издание «Политико» со ссылкой на американскую разведку написало, что Иран готовит покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс, которую с Трампом связывают длительные дружеские отношения.
Напомним, на днях издание «Политико» со ссылкой на американскую разведку написало, что Иран готовит покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс, которую с Трампом связывают длительные дружеские отношения.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку на Широкой Речке
12 сентября 2020
12 сентября 2020
Девушка, на которую напали с ножом в Екатеринбурге, находится в коме
10 сентября 2020
10 сентября 2020
Бюджет ФК «Урал» может вырасти в два раза
12 сентября 2020
12 сентября 2020
В Екатеринбурге на 17-летнюю девушку напали с ножом
09 сентября 2020
09 сентября 2020