Трамп пообещал ответить на возможную атаку Ирана в тысячу раз масштабнее

© Вечерние ведомости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение со стороны Ирана. Таким образом Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что иранская сторона якобы может готовить «убийство или другое нападение на США» из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани в январе при ракетном ударе со стороны Соединённых Штатов, передает russian.rt.com.Напомним, на днях издание «Политико» со ссылкой на американскую разведку написало, что Иран готовит покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс, которую с Трампом связывают длительные дружеские отношения.