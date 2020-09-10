Штаб Трампа использовал в предвыборной рекламе изображения истребителей МиГ-29

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Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в США, фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.Речь идет о рекламе в интернете, которая демонстрировалась американским пользователям в период с 8 по 12 сентября. На ней были изображены несколько силуэтов военных с оружием, а на фоне - три пролетающих самолета. Надпись гласила: «Поддержите наши войска».«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он поддерживает наши войска», — сыронизировал разработчик истребителя F-16 Пьер Спрей. В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов, подтвердил изданию, что самолеты действительно похожи на МиГ-29. Кроме того, по его словам, у солдат в рекламе в руках автомат АК-74.Издание Politico отметило, что использованная в предвыборном ролике фотография является бесплатным изображением с одного из фотостоков.