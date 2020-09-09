Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени

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Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что после выборов белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию». Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.«Все, что мы должны сделать - это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили», - написала Тихановская в статье для американского издания. Она отметила, что Белоруссия уже прошла «точку невозврата» и Лукашенко рано или поздно оставит власть.В своей статье политик также отметила, что оппозиция не намерена признавать официальные итоги выборов, согласно которым победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко. По мнению Светланы Тихановской, 9 августа на выборах большинство голосов избирателей получила именно она.