© Вечерние ведомости

Премьер-министр РФ Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила пресс-служба правительства РФ.«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что Южная Осетия возобновила пересечение госграницы с Россией. В постановлении правительства республики прописано, что пропускной пункт «Рук» начал работу в обычном режиме.