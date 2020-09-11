Американские ученые обнаружили белок, полностью нейтрализующий коронавирус
Россия и мир
Ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, который может полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Об этом сообщает журнал Cell.
Результаты исследования показали, что препарат Ab8 очень эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты, сообщает lenta.ru.
У животных, зараженных коронавирусом, Ab8 в десять раз уменьшал количество вирусных частиц даже при самой низкой дозе. Таким образом, ученые сделали вывод, что обнаруженное средство имеет высокую профилактическую и терапевтическую эффективность.
Результаты исследования показали, что препарат Ab8 очень эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты, сообщает lenta.ru.
У животных, зараженных коронавирусом, Ab8 в десять раз уменьшал количество вирусных частиц даже при самой низкой дозе. Таким образом, ученые сделали вывод, что обнаруженное средство имеет высокую профилактическую и терапевтическую эффективность.
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