По данным Росстата, реальные доходы россиян сократятся в 2020 году на 3%

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Росстат оценил масштабы падения реальных располагаемых доходов (деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции) россиян в 2020 году, сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, реальные доходы россиян сократятся на 3%.Отметим, что доходы жителей РФ резко сократились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Реальные располагаемые доходы во втором квартале года упали на 8% после роста на 1,2% в первом, а по итогам полугодия снизились на 3,7%.