Канцлер Австрии заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии COVID-19

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии COVID-19, передает Австрийское агентство печати.«Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день», - заявил Курц.Для борьбы с вирусом в Австрии ужесточают режим ношения масок: теперь снова будет неохходимо закрывать нос. Будет ограничена численность людей на массовых мероприятиях.