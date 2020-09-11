В Белоруссии в августе банки столкнулись с резким оттоком депозитов и вкладов

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На фоне политического кризиса в Белоруссии, начавшегося после президентских выборов 9 августа, местные банки столкнулись с резким оттоком депозитов и вкладов. Они потеряли 625 миллионов долларов и почти миллиард белорусских рублей (380 миллионов долларов), сообщает РБК со ссылкой на данные Нацбанка республики.Для сравнения, в июле отток с депозитов в валюте составил $55,3 млн, с переводных депозитов — 5,5 млн белорусских рублей, со срочных вкладов — 108,1 млн рублей.