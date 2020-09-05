ВОЗ зарегистрировала рекордное количество заболевших Covid-19 за сутки
Россия и мир
Фото: газета.ру
Рекордное количество заболевших Covid-19 в мире за сутки зафиксировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Данные опубликованы на сайте организации.
По информации ВОЗ, за последние сутки в мире зарегистрировано 307 930 новых случаев Covid-19. Больше половины из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Превысили отметку «десять тысяч» Испания (12,1 тысяч) и Аргентина (11,5 тысяч).
За последние сутки в мире умерли 5537 пациентов с Covid-19. Большинство летальных исходов также приходятся на Индию (1114), США (1022) и Бразилию (874).
За все время, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 28,6 миллионов случаев заболевания коронавирусом. 917,4 тысяч заболевших скончались.
По информации ВОЗ, за последние сутки в мире зарегистрировано 307 930 новых случаев Covid-19. Больше половины из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Превысили отметку «десять тысяч» Испания (12,1 тысяч) и Аргентина (11,5 тысяч).
За последние сутки в мире умерли 5537 пациентов с Covid-19. Большинство летальных исходов также приходятся на Индию (1114), США (1022) и Бразилию (874).
За все время, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 28,6 миллионов случаев заболевания коронавирусом. 917,4 тысяч заболевших скончались.
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