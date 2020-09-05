Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В столице подтверждено 670 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.Среди новых выявленных случаев:- 11,3% — дети- 37,8% — от 18 до 45 лет- 23,7% — от 46 до 65 лет- 16,6% — от 66 до 79 лет- 10,6% — старше 80 летВсе пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.