Более 70% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Россия и мир
Фото: riafan.ru
В столице подтверждено 670 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Среди новых выявленных случаев:
- 11,3% — дети
- 37,8% — от 18 до 45 лет
- 23,7% — от 46 до 65 лет
- 16,6% — от 66 до 79 лет
- 10,6% — старше 80 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Среди новых выявленных случаев:
- 11,3% — дети
- 37,8% — от 18 до 45 лет
- 23,7% — от 46 до 65 лет
- 16,6% — от 66 до 79 лет
- 10,6% — старше 80 лет
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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