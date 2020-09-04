В России выявили еще 5 488 случаев Covid-19
Россия и мир
Фото: musavat.com
За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 428 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.
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