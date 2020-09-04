В Кремле оценили уровень распространения коронавирусной инфекции в РФ

© Вечерние ведомости

Как сообщил пресс-секретарь Путина Песков, в Кремле обратили внимание, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в сентябре в некоторых регионах начала расти. Это, по его словам, вполне естественно, поскольку начался учебный процесс, многие люди вернулись из отпусков, передает MK.ru. По его словам, это «не обвальный рост», при этом «в повышенной ковидной готовности находится вся система здравоохранения страны».По словам Пескова, российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией.