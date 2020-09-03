68% россиян выступили за введение в стране минимального гарантированного дохода
Россия и мир
Большинство россиян выступает за введение в стране минимального гарантированного дохода, — показал опрос, проведенный сайтом SuperJob. О том, что государству следует ввести фиксированную ежемесячную выплату, говорят 68% опрошенных, передает «Эхо Москвы». 8% россиян полагают, что такую норму вводить не стоит. 24% затрудняются определиться с тем, нужна ли такая гарантированная государством ежемесячная выплата, или нет.
Как напоминает «Ведомости», 8 сентября Медведев предложил обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода. Он пояснил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.
Как напоминает «Ведомости», 8 сентября Медведев предложил обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода. Он пояснил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки граждан для сохранения социальной стабильности.
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