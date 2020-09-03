Осужденный за нападение на росгвардейца боксер Кушиташвили захотел вернуться в сборную РФ

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235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.По словам спортсмена, он осознал свою вину и раскаивается в содеянном. Боксер также отметил, что хочет продолжить выступления за национальную команду и рассчитывает поехать на ближайшие летние Олимпийские игры, передает lenta.ru.Как напоминает gazeta.ru, 2 февраля спортсмен был задержан после того, как во время обыска в одном из домов на Фрунзенской набережной у него нашли кокаин. Кушиташвили пытался оказать сопротивление и дважды ударил сотрудника Росгвардии.