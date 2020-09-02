Власти США ввели санкции против трех граждан РФ и депутата Верховной Рады Украины

© Вечерние ведомости

США в четверг включили троих россиян и одного украинца в санкционные списки по предполагаемым кибератакам и вмешательству в американские выборы.В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований».Согласно заявлению Министерства финансов США, депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач уже более десяти лет активно работает на Россию и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. Он ранее опубликовал запись телефонных разговоров (по его утверждению) бывшего президента Украины Петра Порошенко и американских властей.