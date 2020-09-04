В российских регионах началось досрочное голосование на выборах различного уровня
Россия и мир
В России началось досрочное голосование на выборах различного уровня перед единым днем голосования 13 сентября. Первыми открылись избирательные участки на Камчатке (в 23:00 по московскому времени).
Россияне 11 и 12 сентября смогут проголосовать на самих избирательных участках, придомовых территориях, а также на дому и вне помещения для голосования. В основной день, 13-го сентября, голосование будет проводиться только на избирательных участках.
Как отмечает НТВ, в 18 субъектах выбирают губернаторов, в четырех регионах проходят довыборы в Госдуму, в 11 — выбирают местных парламентариев.
Россияне 11 и 12 сентября смогут проголосовать на самих избирательных участках, придомовых территориях, а также на дому и вне помещения для голосования. В основной день, 13-го сентября, голосование будет проводиться только на избирательных участках.
Как отмечает НТВ, в 18 субъектах выбирают губернаторов, в четырех регионах проходят довыборы в Госдуму, в 11 — выбирают местных парламентариев.
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