Польский профессор заявил об угрозе появления «новой формы Российской империи»
Россия и мир
В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский. По его словам, в этой связи именно Белоруссия «является ключевой с точки зрения европейской безопасности».
По словам Грохмальского, после распада СССР средством достижения стабильности в регионе стало создание суверенных государств. Для России же «характерна последовательная экспансия», считает профессор.
По словам Грохмальского, после распада СССР средством достижения стабильности в регионе стало создание суверенных государств. Для России же «характерна последовательная экспансия», считает профессор.
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