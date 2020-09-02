Польский профессор заявил об угрозе появления «новой формы Российской империи»

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В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский. По его словам, в этой связи именно Белоруссия «является ключевой с точки зрения европейской безопасности».По словам Грохмальского, после распада СССР средством достижения стабильности в регионе стало создание суверенных государств. Для России же «характерна последовательная экспансия», считает профессор.