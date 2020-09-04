Иммунолог назвал заболевания, абсолютно несовместимые с прививкой от коронавируса
Россия и мир
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, наличие которых является абсолютным противопоказанием для прививки от коронавируса. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».
Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.
Кроме того, иммунолог отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.
Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.
Кроме того, иммунолог отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.
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