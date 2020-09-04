Трамп рассказал о наличии у США систем вооружений, о которых никто не знает

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай, передает "Интерфакс".«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает», — заявил Трамп. Он предположил, что будет лучше, если положение дел продолжит оставаться таким.Трамп также подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.