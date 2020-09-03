В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В российских магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, пишут «Известия».Двойные ценники лишат производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.«Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен», — сказал «Известиям» Шелищ.Кроме того, такой ценник поможет покупателям сравнивать стоимость товаров, что сейчас не всегда возможно, так как упаковки имеют разный вес или объем. Об этом говорится в письме Союза потребителей.