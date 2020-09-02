Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед Александром Вуичем из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон. Об этом сам Вуич заявил в эфире национального телевидения.
Сербский президент сообщил, что провел с российским коллегой «отличный телефонный разговор»:
«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — подчеркнул он.
Сербский президент сообщил, что провел с российским коллегой «отличный телефонный разговор»:
«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — подчеркнул он.
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