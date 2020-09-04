39% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов

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Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 39% россиян считают правильными действия Лукашенко в нынешней ситуации в республике, сообщает «Интерфакс». Больше всего поддерживающих Лукашенко среди россиян в возрасте старше 60 лет (55%).По данным опроса, 21% россиян, знающих о ситуации в Белоруссии, считают действия Лукашенко неправильными. Такой позиции придерживается каждый третий респондент в возрасте 18–30 лет (34%).Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.