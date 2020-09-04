39% россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов
Россия и мир
Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 39% россиян считают правильными действия Лукашенко в нынешней ситуации в республике, сообщает «Интерфакс». Больше всего поддерживающих Лукашенко среди россиян в возрасте старше 60 лет (55%).
По данным опроса, 21% россиян, знающих о ситуации в Белоруссии, считают действия Лукашенко неправильными. Такой позиции придерживается каждый третий респондент в возрасте 18–30 лет (34%).
Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.
По данным опроса, 21% россиян, знающих о ситуации в Белоруссии, считают действия Лукашенко неправильными. Такой позиции придерживается каждый третий респондент в возрасте 18–30 лет (34%).
Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.
Роспотребнадзор: 12% свердловчан имеют иммунитет к COVID-19
04 сентября 2020
04 сентября 2020