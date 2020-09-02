Мария Колесникова рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из Белоруссии «по частям»
Россия и мир
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела, в котором рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из страны по частям. Об этом сообщается на сайте штаба бывшего участника президентской гонки, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
«В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию республики Белоруссия, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», - говорится в тексте заявления Колесниковой в СК, передает «Интерфакс».
Накануне, 9 сентября, Колесникову арестовали по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат Людмила Казак сообщила, что политик находится в минском СИЗО № 1, передает РБК.
«В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию республики Белоруссия, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», - говорится в тексте заявления Колесниковой в СК, передает «Интерфакс».
Накануне, 9 сентября, Колесникову арестовали по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат Людмила Казак сообщила, что политик находится в минском СИЗО № 1, передает РБК.
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