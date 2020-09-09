В Москве мужчина на почве ревности зарезал жену рядом с ТЦ «Каширская плаза»

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Молодая женщина была убита утром в четверг в Москве возле торгового центра на Каширском шоссе. Инцидент произошел в четверг около 5:30 утра. Свидетели заметили, как мужчина избивает женщину, и вызвали полицию. К приезду правоохранителей женщина была уже мертва. На ее теле насчитали семь ножевых ранений.За убийство женщины задержали ее мужа, 36-летнего уроженца Узбекистана. Иностранец признался, что убил жену на почве ревности. Против мужчины уже возбуждено уголовное дело, передает «Росбалт».