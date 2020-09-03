Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 миллиардов рублей

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Росприроднадзор через суд потребовал заплатить штраф в размере почти 148 млрд руб. из-за нарушений со стороны Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»), сообщила пресс-служба ведомства. В такую сумму оно оценило ущерб окружающей среде в результате разлива топлива в Норильске.Уточняется, что иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда был направлен Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.Ранее «Норникель» отказался признать размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске, определенный Росприроднадзором. Компания пояснила, что ведомство использовало в своих расчетах максимальный коэффициент негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект (Кдл), который применяется, когда меры по ликвидации загрязнения отсутствуют или не принимаются длительное время.Напомним, экологическая катастрофа в Красноярском крае произошла в конце мая. Тогда на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор был повреждён один из резервуаров хранения дизтоплива. В результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива.