В Роспотребнадзоре пообещали закрыть непродовольственные магазины в случае второй волны коронавируса

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Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, то есть закрыть непродовольственные магазины. Таким образом в ведомстве ответили на разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) регламент о возможности не закрывать магазины, сообщает «Известия».Ранее АКИТ (объединяет в том числе крупнейших непродуктовых ритейлеров) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19. В период распространения коронавируса именно эти торговые точки столкнулись с существенным падением выручки. Новый регламент содержит правила, исполнение которых должно обеспечить рознице непрерывную работу даже в карантин. Организация направила свою инициативу в службу еще 29 июля.Роспотребнадзор ознакомился с этими предложениями и ответил, что для профилактических мер уже действуют методические рекомендации службы. Ведомство посчитало нужным оставить в силе уже действующие рекомендации и не поддержал инициативу АКИТ.