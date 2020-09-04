Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть
Россия и мир
Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть, сообщает «БелТа». «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители», — сказал он.
Напомним, 8 сентября во время интервью российским СМИ Лукашенко признавал, что «немного пересидел» на посту президента Белоруссии. При этом добавлял, что только он сейчас может защитить страну.
Напомним, 8 сентября во время интервью российским СМИ Лукашенко признавал, что «немного пересидел» на посту президента Белоруссии. При этом добавлял, что только он сейчас может защитить страну.
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