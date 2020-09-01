В США обвинили «российских хакеров» в кибератаке на фирму, работающую с Джо Байденом
Россия и мир
Специалисты американской корпорации Microsoft зафиксировали попытку кибератаки на фирму SKDKnickerbocker, занимающуюся консультациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. По мнению представителей IT-корпорации, за атакой могут стоять некие «российские хакеры», сообщает Reuters.
Один из собеседников агентства подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось. «Они (SKDKnickerbocker) хорошо защищены, поэтому не было бреши», — пояснил он.
По сообщениям источников, одним из методов атаки стал обычный фишинг, т.е. метод, при котором хакеры путём обмана пользователя получают доступ к его паролям.
Один из собеседников агентства подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось. «Они (SKDKnickerbocker) хорошо защищены, поэтому не было бреши», — пояснил он.
По сообщениям источников, одним из методов атаки стал обычный фишинг, т.е. метод, при котором хакеры путём обмана пользователя получают доступ к его паролям.
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