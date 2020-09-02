По данным СМИ, Кипр блокирует введение санкций Евросоюза в отношении Белоруссии

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Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, требуя ввести аналогичные меры против Турции. Об этом стало известно источнику издания Frankfurter Allgemeine.Чтобы ввести санкции против десятков белорусских чиновников, Евросоюз должен добиться согласия всех 27 стран-участниц.Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза, передает РБК.Как напоминает «Эхо Москвы», Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был объявлен Лукашенко. За фальсификацию голосования, насильственный разгон протестов и давление на оппозицию Брюссель собирается ввести персональные санкции