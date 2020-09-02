Deutsche Bank предсказал приход на смену эпохи глобализации «века беспорядка»

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На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит «век беспорядка». Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, пишет РБК.В докладе говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков и усилением миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса, сообщает lenta.ru.Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше. «Не всякий беспорядок является плохим», — при этом отмечает Deutsche Bank.